Китай закликав США припинити всі контакти з Тайванем

Дипломати КНР закликали США дотримуватися домовленостей щодо «одного Китаю» і припинити всі відносини з Тайванем. Про це заявили у посольстві КНР у Вашингтоні, повідомляє Газета.ru.

У заяві йдеться, що у світі є лише один Китай, і уряд КНР є єдиним законним урядом, який представляє весь Китай, а Тайвань є невід'ємною частиною території Китаю.

У посольстві повідомили, що 50 років тому США намагалися створити в ООН один Китай і один Тайвань або два Китаї, але ця спроба провалилася, а зараз Вашингтон відкрито підтримує сили, що виступають за незалежність Тайваню.

Дипломати КНР закликали США негайно припинити всі офіційні контакти з Тайванем, припинити безвідповідальні та хибні висловлювання для збереження загального стану в китайсько-американських відносинах.