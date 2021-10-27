Україна скоротила держборг на $500 млн

Сукупний державний борг України в гривні на кінець вересня 2021 року знизився на 39,8 млрд грн і склав 2,44 трлн грн. У доларах сума зменшилася на $510 млн, до $92,02 млрд, повідомляє UBR.

За даними Міністерства фінансів, прямий державний борг зменшився на 31,1 млрд грн (на $296 млн у доларовому еквіваленті), а гарантований держборг - на 8,7 млрд грн. ($213 млн).

Держборг станом на кінець вересня склав 2,16 трлн грн, або $81,61 млрд:

державний внутрішній борг (ОВДП) – 45,5%;

зовнішній держборг (кредити, єврооблігації та інше) – 54,5%.

У повідомленні зазначається, що минулого місяця відомство провело 23 аукціони з розміщення ОВДП, до держбюджету надійшло 20,7 млрд грн. Також Україна отримала майже 38 млрд грн як СПЗ МВФ.

"У вересні 2021 року Мінфін здійснив погашення третьої серії облігацій зовнішньої державної позики, випущених під час реструктуризації у 2015 році, а також третій та останній випуск облігацій зовнішньої державної позики під гарантію США. Загальна сума платежів за цими інструментами склала понад $2,3 млрд" – повідомляє відомство.

Загалом у січні-вересні 2021 року платежі з погашення держборгу досягли 357,4 млрд грн, платежі з обслуговування – 110,1 млрд грн.

Нагадаємо, що у 2021 році на обслуговування державного боргу України планується витратити 148 млрд грн. При цьому заплановане зростання боргу становить близько 233 млрд грн.