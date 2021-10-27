27 жовтня: народне свято, звичаї, прикмети погоди і заборони
27 жовтня відзначається церковне свято Параскеви Сербської. Наші предки вважали цей день перехідною датою, коли осінь вже закінчилася, а зима ще не настала. У цю пору вулиці покриті непрохідним брудом, повідомляє УНІАН.
День Параскеви називали бабиними святими. У цю дату шанується жіноча праця. Вважається, що свята Параска допомагає жінкам в домашніх справах і вишивці. У день Параски потрібно з'їсти кашу з пшона з лляною олією. Самотні жінки і вдови в цей день моляться святий, щоб вона послала їм нареченого.
Що не можна робити 27 жовтня
- Жінкам в цей день строго заборонено прясти, інакше можна осліпнути.
- Цей день вважається пісним. Заборонено їсти м'ясо, яйця, молочні продукти.
- Не можна купати дітей сьогодні, щоб вони не захворіли.
Прикмети погоди 27 жовтня
- Багато бруду на дорозі - через 4 тиждень справжня зима почнеться.
- Якщо на горобині багато ягід, то наступне літо буде дощовим.
- Багато зірок на небі - до хорошого врожаю в наступному році.
- Іній сьогодні віщує морозну зиму.