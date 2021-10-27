27 жовтня: народне свято, звичаї, прикмети погоди і заборони

27 жовтня відзначається церковне свято Параскеви Сербської. Наші предки вважали цей день перехідною датою, коли осінь вже закінчилася, а зима ще не настала. У цю пору вулиці покриті непрохідним брудом, повідомляє УНІАН.

День Параскеви називали бабиними святими. У цю дату шанується жіноча праця. Вважається, що свята Параска допомагає жінкам в домашніх справах і вишивці. У день Параски потрібно з'їсти кашу з пшона з лляною олією. Самотні жінки і вдови в цей день моляться святий, щоб вона послала їм нареченого.

Що не можна робити 27 жовтня

Жінкам в цей день строго заборонено прясти, інакше можна осліпнути.

Цей день вважається пісним. Заборонено їсти м'ясо, яйця, молочні продукти.

Не можна купати дітей сьогодні, щоб вони не захворіли.

Прикмети погоди 27 жовтня