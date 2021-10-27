Що очікується на валютному ринку у середу

У вівторок 26 жовтня Держказначейство збільшило виплати компенсації ПДВ експортерам: їм було направлено ще понад 5,2 млрд гривень. Як наслідок, пропозиція валюти на міжбанківському валютному ринку знизилася ще більше, і Національному банку знову довелося виходити на ринок з інтервенцією на продаж валюти, щоб зупинити зростання котирувань безготівкового долара.

Незважаючи на те, що регулятор так і не продав жодного долара, йому вдалося втихомирити спекулянтів і збити ажіотаж. Проте сьогодні тиск на курс може продовжитись з новою силою. Дедалі менше експортерів залишається з тих, кому не виплатили компенсацію ПДВ, а отже, заявок на продаж буде ще менше. Крім того, вчора Міністерство фінансів вдало провело аукціон із розміщення ОВДП: було залучено 6,8 млрд гривень та майже 400 млн доларів. Якщо сьогодні покупці валютних ОВДП вийдуть на ринок із купівлею потрібної суми валюти, то попит зросте ще сильніше. У будь-якому разі Національному банку доведеться вкрай уважно стежити за ситуацією та реагувати на можливі сильні вагання. Сьогодні ринок ще не зможе самостійно з ними впоратися.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 26,40/26,50 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва вчора змінювалася за зміною курсу безготівкового долара на міжбанку: вранці готівкового «американця» продавали по 26,45-26,46 гривень, до обіду долар подорожчав до 26,50-26,52 гривень, а до вечора – подешевшав до 26,48–26,49 гривень. Сьогодні вранці продажі також розпочнуться з 26,48-26,50 гривень. Далі все залежатиме від розвитку ситуації на міжбанку. Куди піде безготівковий долар, туди за ним піде і готівка. Аналітики порталу «Курс України» очікують ще один тест рівня 26,50, проте припускають, що піднятися і закріпитися вище за курс готівкового долара сьогодні не зможе.

Євро на FOREX у вівторок спочатку виріс до позначки 1,1624 долара, а згодом впав до 1,1583 на тлі загального зміцнення долара США. Вранці середи євро знову намагається зрости і вже піднявся до 1,1604 долара. Готівковий євро вчора протягом дня трохи подорожчав: уранці його продавали по 30,60-30,65 гривень, а надвечір цінники піднялися до 30,68-30,70 гривень. Сьогодні продаж стартує із 30,65-30,70 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. При цьому першочергову роль відіграватиме поведінка готівкового долара: євро копіюватиме траєкторію курсу.

Російський рубль у вівторок встановив новий річний максимум на рівні 69,25 рублів за долар, потім надвечір трохи подешевшав. Зранку середи він торгується в діапазоні 69,35-69,55 рублів за долар. Готівковий карбованець у столиці вчора подорожчав ще на 3 копійки, до 3,73-3,75 гривень за 10 рублів. Сьогодні не виключена поява пропозицій щодо 3,76-3,77 гривень, але дешевші варіанти теж збережуться.