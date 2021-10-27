Рейтинг найкращих гібридних автомобілів 2021 року

Гібридні технології в автомобілях, що використовують комбінацію бензинового або дизельного двигуна та електродвигуна, стрімко розвиваються. Тому сьогодні найдешевші гібридні авто можна купити практично за тією ж ціною, що і звичайний сімейний хетчбек. Але чи є у цьому сенс, повідомляє Autoconsulting.

Пропонуємо рейтинг найкращих гібридних моделей за версією британського видання Carbuyer, адаптований для українського ринку.

Традиційні гібриди, перелічені у цьому рейтингу, виробники зазвичай називають самозарядними. ДВЗ (двигун внутрішнього згоряння) вони використовують як основне джерело енергії. А при прискоренні, торканні з місця та русі на невеликих швидкостях вони отримують допомогу від електродвигуна та акумуляторної батареї меншого, ніж у чистих електрокарів розміру. Зазвичай тільки на електротязі вони можуть проїхати пару кілометрів. Є також PHEV - гібриди, що підключаються, акумулятор яких можна підзарядити від розетки. Ці гібридні авто можуть проїхати лише електрикою близько півсотні кілометрів.

У будь-якому варіанті гібридний автомобіль повинен заощадити своєму власнику гроші на паливі та бути доброзичливим до навколишнього середовища. Які моделі краще?

Hyundai Tucson - рейтинг 4,2 з 5

Цей SUV відрізняє сміливий стиль, інтегровані в радіаторні грати “невидимі” фари, скульптурні форми колісних арок. Він також не поступається конкурентам з економічності за низьких експлуатаційних витрат. Під капотом – 1,6-літровий бензиновий двигун потужністю 227 к.с., який з'єднаний з невеликим електродвигуном, що живиться від невеликої батареї. Це дає Tucson можливість рухатися електроенергією на короткі відстані. У той же час електродвигун постійно допомагає бензиновому мотору. І це дає економію палива близько 21 кілометра пробігу на 10 літрах.

Всередині Tucson має гарне обладнання. Наприклад, 10,25-дюймовий сенсорний екран із Apple CarPlay та Android Auto, двозонний клімат-контроль, систему автоматичного екстреного гальмування. Плюс – практичний багажник на 616 літрів. Не говорячи вже про систему автоматичного паркування, про яку AUTO-Consulting розповідав у своєму тесті Tucson.

Плюси

- Смілива зовнішність

- Розумний інтер'єр

- Приємна їзда

Мінуси

- Велика ціна, в порівнянні з авто з ДВС

- Злегка жорстка їзда

Toyota Corolla - рейтинг 4,2 з 5

Тут використана трансмісія Prius, яку помістили і в чотиридверний седан, і в просторий універсал Corolla. Акумулятор та електродвигун можуть працювати в парі з 1,8-літровим двигуном (як у Prius та C-HR) або - з більш потужним 2,0-літровим двигуном. Усередині - також затишно, як у Ford Focus або Volkswagen Golf. Стандартне обладнання – досить багато. Є світлодіодні фари та камера заднього виду. Звичайно, любителі драйву можуть побажати, щоб кермо було більш чутливим. Але Corolla цілком зручна, доброзичлива і досить добре керується.

Плюси

- Комфортна їзда

- практичність

- Недорого в експлуатації

Мінуси

- Нудна їзда

- Погана інформаційно-розважальна система

- Обмежена буксирувальна здатність

Honda Jazz - рейтинг 4,1 з 5

Нова Honda Jazz доступна тільки з гібридною трансмісією, яка поєднує в собі 1,5-літровий бензиновий двигун та два електромотори, але без коробки передач. Що важливо знати, то це те, що це тихий і комфортний автомобіль, якщо ви різко не прискорюєтеся. А ще Jazz дуже ефективний. Він заощаджує майже 27 км 10 на літрах бензину.

Новий Jazz отримав набагато кращий сенсорний екран, ніж раніше, а також нову міцну зовнішню обробку у варіанті Crosstar із елементами стилю позашляховика. У нього все ще є «чарівні сидіння» ззаду та багато місця. Тому він більш просторий, ніж Ford Fiesta або Renault Clio. На цього японця безумовно, варто звернути увагу, якщо ви хочете місткий та недорогий в експлуатації автомобіль.

Плюси

- низькі експлуатаційні витрати

- Плавне та легке водіння

- Покращена інформаційно

- розважальна система

Мінуси

- Не дуже комфортно на великих колесах

- Середній завантажувальний простір

- Гібридна технологія підвищує ціну

Honda CR-V Hybrid - рейтинг 4,1 з 5

Honda планує до 2022 року електрифікувати майже весь свій модельний ряд. І прихильність японців до гібридних двигунів наголошується на відсутності дизельної моделі в лінійці CR-V. Це означає, що цей SUV добре підходить для їзди містом, де ви можете на короткі відстані пересуватися тільки електрикою.

Вражає плавність ходу, тиша та комфорт руху. Особливо порівняно з бензиновою моделлю з варіатором CVT. Інтер'єр добре продуманий і навіть базовий автомобіль поставляється із пакетом допомоги водієві Honda Sensing.

Плюси

- Гарна економія палива у місті

- Приємна їзда

- Тихий і добре обладнаний

Мінуси

- Не найвишуканіший інтер'єр

- Немає семимісного варіанта

Toyota C-HR - рейтинг 4,1 з 5

Toyota завжди була в авангарді технологій, але також набула репутації консервативного дизайну. Можливо, C-HR є доказом того, що японські стилісти у цій моделі наздогнали та перегнали моду. C-HR має не тільки передову гібридну трансмісію, але й не був схожим на жоден інший кросовер, коли з'явився на ринку. Різкі лінії, приховані ручки задніх дверей і спадна лінія даху приховують той факт, що C-HR майже розміром з Nissan Qashqai, але виглядає набагато спортивніше.

Маючи ту ж трансмісію, як і останній Prius, він може похвалитися 1,8-літровим бензиновим двигуном і розганяється до 100 км/год за розумні 11 секунд. Вищий кузов означає, що він не може зрівнятися з Prius за економічністю, але близько 24 км на 10 л палива він заощаджує, перемагаючи дизельних конкурентів. У 2019 році було представлено 2,0-літровий варіант, який менш економічний, але динамічніший. У C-HR - акуратне керування та комфортна їзда, і тільки автоматична коробка передач CVT дещо псує вишуканість.

Плюси

- Оригінальний дизайн

- Ефективні гібридні двигуни

- Якісний інтер'єр

Мінуси

- Не такий практичний, як конкуренти

- 1,8-літровому гібриду не вистачає динаміки

- Варіатор CVT шумний

Toyota RAV4 - рейтинг 4 з 5

Його квадратні арки та гострі форму надають автомобілю сміливішого вигляду, ніж у багатьох конкурентів. А зовнішні розміри - відповідають великому внутрішньому простору в салоні та місткому багажнику. RAV4 тепер має Apple CarPlay та Android Auto у стандартній комплектації. Це означає, що ви можете обійти інформаційно-розважальну систему Toyota, яка, на думку Carbuyer, є найслабшою частиною цього автомобіля.

Toyota RAV4 – гібрид, що складається з 2,5-літрового бензинового двигуна з електромотором та акумулятором. Двигун великого обсягу, але вся система економічна – RAV4 заощаджує 21 км на 10 л. Але водночас він динамічний. Версія з переднім приводом потужністю 215 к.с. та повнопривідна модель потужністю 219 к.с. мають розгін до 100 км/год за 8,4 та 8,1 секунди відповідно. Більшість кросовер тихий і вишуканий. Як і в CR-V, ви можете подорожувати містом на невеликі відстані лише на електротязі.

RAV4 також доступний як PHEV. Оснащений тим же 2,5-літровим бензиновим двигуном, він має додатково два електродвигуни, що в сумі дає йому потужність 302 к.с. Він може проїхати до 75 км. без бензинового двигуна.

Плюси

- Низькі викиди CO2

- Сміливий новий дизайн

- функціональний інтер'єр

Мінуси

- Погана інформаційно-розважальна система

- Обмежений модельний ряд

- Немає семимісного варіанта

Hyundai Ioniq Hybrid - рейтинг 3,9 з 5

Потенційні покупці Prius також мають подивитись Hyundai Ioniq. У нього - обтічний дизайн, як у Toyota, і аналогічний показник економії палива, подібний до дизельних моделей. Але коштує він дещо дешевше і може похвалитися великим вантажним простором. Модель Ioniq Hybrid обганяє по практичності та простору всередині багато сімейних хетчбеків з бензиновим і дизельним двигуном. І ця модель – гарний варіант, якщо у вас обмежені можливості для підключення автомобіля до розетки.

Плюси

- Приємна зовнішність

- Гідна практичність

- низькі експлуатаційні витрати

Мінуси

- Недорогий пластик усередині

- Звуки двигуна натужні на високих обертах

- Не так дешевий в експлуатації, як електричні та версії, що підключаються.

Також у списку Carbuyer Toyota Prius. Технології, використані в цій моделі, удосконалювалися з кінця 90-х років минулого століття, і сьогодні успішно використовуються в багатьох моделях Toyota. У тому числі і в тих, які потрапили до ТОП-7 найкращих гібридів. Ще в рейтингу Carbuyer – гібридні KIA Niro та Toyota Yaris.