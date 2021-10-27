Як правильно просити підвищення заробітної плати

Якщо працівник хоче попросити у начальства підвищення зарплати, насамперед потрібно дуже ретельно підготуватись до розмови. Як каже психологиня Олена Адамюк, необхідно відчути свою готовність до нової заробітної плати та усвідомити, чи відповідаєте тому рівню, який хочете запросити, повідомляє Обозреватель.

Психологиня і коуч розповіла, що слід врахувати під час розмови з роботодавцем та які аргументи підготувати.

"Якщо ви вже давно виконуєте завдання і обов'язки за заниженою вартістю, вам буде важко аргументувати керівництву, чому так довго ви погоджувалися з цими умовами і раптом передумали" , – відзначає фахівець.

За словами Адамюк, потрібно ретельно підготуватися до серйозної розмови. Психолог радить:

з'ясувати середній рівень зарплат на аналогічній посаді у регіоні;

налаштувати себе на конструктивний діалог – не вимагати, а аргументовано донести свою позицію;

не зриватися під час зустрічі та не доводити до конфлікту: донести зацікавленість роботи у компанії;

запевнити у бажанні розвиватися на користь компанії.

"Перед тим, як піти до керівництва, запитайте себе – хочете ви залишатися на цій роботі, якщо отримаєте відмову підвищення зарплати, і чи дійсно ви заслуговуєте на це підвищення очима роботодавця" , – додала Адамюк.

Зазначимо, що в Україні найвищу зарплату пропонують C++ програмістам (створення програмних продуктів) – у середньому 70 тис. грн. Серед найпопулярніших професій йдуть менеджери з продажу, продавці та водії.

У топ-5 найпопулярніших професій увійшли: