Пентагон заявив про можливу атаку ІДІЛ по США

"Ісламська держава" в Афганістані може завдати удару США всього протягом пів року, повідомляє Корреспондент.

Про це з посиланням на дані американської розвідки заявив у Конгресі США заступник міністра оборони з питань політики Колін Каль.

За його словами, ІДІЛ-К в Афганістані має намір завдати удару вже в 2022 році. Як передбачає розвідка, це може статися у період від пів року до 12 місяців.

"Зараз розвідувальна спільнота вважає, що ІДІЛ-К ("Ісламська держава Хорасан", що базується в Афганістані) і "Аль-Каїда" мають намір проводити зовнішні операції, у тому числі проти Сполучених Штатів. Але жодна з них наразі не має для цього можливості. Ми могли б побачити, як ІДІЛ-К створить таку можливість десь за шість чи 12 місяців" , - сказав Каль.

Усе ж таки поки незрозуміло, чи зможе "Талібан" ефективно боротися з "Ісламською державою" після відходу США, зазначив чиновник.