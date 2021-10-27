Пентагон заявив про можливу атаку ІДІЛ по США
"Ісламська держава" в Афганістані може завдати удару США всього протягом пів року, повідомляє Корреспондент.
Про це з посиланням на дані американської розвідки заявив у Конгресі США заступник міністра оборони з питань політики Колін Каль.
За його словами, ІДІЛ-К в Афганістані має намір завдати удару вже в 2022 році. Як передбачає розвідка, це може статися у період від пів року до 12 місяців.
"Зараз розвідувальна спільнота вважає, що ІДІЛ-К ("Ісламська держава Хорасан", що базується в Афганістані) і "Аль-Каїда" мають намір проводити зовнішні операції, у тому числі проти Сполучених Штатів. Але жодна з них наразі не має для цього можливості. Ми могли б побачити, як ІДІЛ-К створить таку можливість десь за шість чи 12 місяців", - сказав Каль.
Усе ж таки поки незрозуміло, чи зможе "Талібан" ефективно боротися з "Ісламською державою" після відходу США, зазначив чиновник.
"За нашою оцінкою, "Талібан" та ІДІЛ-К - смертельні вороги. Таким чином, Талібан дуже зацікавлений у тому, щоб переслідувати ІДІЛ-К. Їхня здатність зробити це, я думаю, ще слід визначити", - підсумував Каль.