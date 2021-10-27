Проблеми зі щитовидкою і ШКТ: кому протипоказаний спортзал

Багато хто з нас вважають, що якщо стоїть завдання знизити вагу або опрацювати проблемну зону тіла, то чим більше фізичного навантаження, тим краще, а інтенсивні тренування в спортзалі - завжди на користь, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Насправді в багатьох випадках це далеко не так. Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.

Якщо тіло вже виснажене (зайвою вагою або хронічним стресом) і знаходиться в дисбалансі, то тривалі інтенсивні тренування, у спортзалі або вдома, можуть тільки нашкодити.

Високоінтенсивні тренування, тривале виснажливе кардіо підуть на користь тільки дуже здоровим людям. Для тих же, у кого вже є проблеми, тренування повинні бути найбільш м'якими, гармонійними і підтримувати нервову і гормональні системи, а не виснажувати тіло, хоч це і здається логічним при бажанні схуднути.

В яких випадках спортзал краще замінити чимось м'яким і спокійним