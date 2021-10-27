Концентрація CO2 у атмосфері Землі б'є рекорди

50% викидів поглинають океани та наземні екосистеми, але згодом вони робитимуть це гірше, повідомляє GreenPost.

2020 року концентрація парникових газів в атмосфері планети досягла нового рекорду. Про це йдеться у бюлетені Всесвітньої метеорологічної організації (спеціалізована установа ООН).

Вчені повідомили, що ситуацію не покращило навіть тимчасове зниження викидів під час пандемії COVID-19. За даними експертів, концентрація вуглекислого газу досягла 413,2 частини на мільйон, а це 149% доіндустріального рівня. Концентрація метану становила 262%, а закису азоту (N2O) - 123% рівнів 1750 року.

Крім того, враховуючи довге життя молекул CO2, навіть якщо викиди і будуть різко скорочені до нульового рівня, нинішній рівень температури зберігатиметься ще протягом кількох десятиліть.

«Зростання концентрації парникових газів обернеться для людей не лише глобальним потеплінням, а й зростанням кількості екстремальних погодних явищ: спека, зливи, підвищення рівня моря та окислення океану, танення льоду, і все це призведе до негативних соціально-економічних наслідків», — сказано у бюлетені .

Генеральний секретар ВМО Петтері Таалас заявив , що за нинішніх темпів зростання концентрації парникових газів до кінця століття підвищення температури може значно перевищити цільові показники Паризької угоди в 1,5–2 градуси за Цельсієм вище доіндустріальних рівнів.

"Ми значно відхилилися від курсу", - сказав він .

Експерти попередили, що 50% викидів поглинають океани та наземні екосистеми, однак у майбутньому їхня здатність виступати буфером у боротьбі з підвищенням температур знижуватиметься.