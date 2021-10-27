В Україну йде конкурент АТБ: як виглядатимуть магазини

Найбільша європейська мережа Lidl, яка невдовзі може з'явитися в Україні, буде робити акцент на власних торгових марках. Крім того, в магазинах не буде дорогих вітрин: товар викладають в упаковці виробника в ящиках один на інший, повідомляє Обозреватель.

Lidl може стати головним конкурентом АТБ, оскільки обидві мережі наголошують на доступності товарів. Крім того, запуск європейської мережі прискорить закриття мереж "Екомаркет" та "Велика кишеня" в Україні.

"Ми зводимо накладні витрати до мінімуму та виключаємо непотрібні витрати" , – йдеться на сайті компанії.

Покупцям пропонують приносити свої сумки, а не купувати вже пакетований товар.

Як виглядає супермаркет. Джерело: Wiki

"Крім того, ми показуємо наші продукти в спеціальних коробках, а не поповнюємо запаси і складаємо їх окремо. Наші співробітники просто замінюють коробки в міру необхідності, заощаджуючи години щотижня" , – йдеться на сайті.