Китай припинив імпорт російських морепродуктів через коронавірус

Митниця Китаю запровадила тимчасову заборону на ввезення морепродуктів двох російських компаній через виявлення нового коронавірусу на упаковках із замороженою рибою, повідомляє ТАСС.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному у середу на сайті Головного митного управління КНР.

Йдеться про продукцію з рибопромислового судна компанії Eglaine Mercury та виробниче підприємство Zarya LLC. У короткому повідомленні відомства зазначається, що на двох упаковках у кількох партіях імпортованої до Китаю цими компаніями замороженої горбуші було виявлено коронавірус.

Таким чином, відповідно до прийнятих у КНР правил митниця припиняє на один тиждень приймати декларації на імпорт продукції від цих компаній.