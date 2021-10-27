НАН виявили в Києві явні нестиковки в COVID-статистиці
У Національній академії наук (НАН) повідомили про нестикування в COVID-статистиці Києва. Кількість позитивних ПЛР-тестів значно перевищує кількість офіційних нових випадків, повідомляє РБК-Україна.
Учені повідомили, що спостерігається найбільша неузгодженість між кількістю позитивних ПЛР-тестів та нових виявлень.
"У Києві щодня роблять удвічі більше позитивних ПЛР-тестів, ніж виявляють випадків захворювання. За кількістю позитивних ПЛР-тестів Київ уже перевищив максимум весняної хвилі, тоді як із статистики нових виявлень цього не видно", – кажуть у НАН.