НАН виявили в Києві явні нестиковки в COVID-статистиці

У Національній академії наук (НАН) повідомили про нестикування в COVID-статистиці Києва. Кількість позитивних ПЛР-тестів значно перевищує кількість офіційних нових випадків, повідомляє РБК-Україна.

Учені повідомили, що спостерігається найбільша неузгодженість між кількістю позитивних ПЛР-тестів та нових виявлень.