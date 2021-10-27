Археологи розкрили таємницю давнього монастиря

На території Фаунтинського абатства, що є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, перебував величезний шкіряний завод, повідомляє Корреспондент.

Британські археологи розгадали таємницю "загадкової" смуги землі на території Фаунтинського абатства у графстві Північний Йоркшир. Як виявилося, на цьому місці був величезний шкіряний завод віком близько 850 років, пише газета The Daily Mail.

Під час досліджень руїн абатства, побудованого в 1132, вчені довгий час не могли визначити походження смуги землі у формі "доріжки для боулінгу" у східній частині комплексу.

Аналіз місцевості за допомогою георадару показав, що багато століть тому на цьому місці розташовувалися дві великі кам'яні будівлі шириною 16 метрів, навколо яких були резервуари та інші дрібні споруди. Це дозволило зробити висновок, що там був шкіряний завод.

На думку експертів з Університету Бредфорда та Національного фонду Британії, завод діяв з кінця 1150-х чи 1160-х років аж до 1539 року, коли у розпал англійської реформації король Генріх VIII закрив усі монастирі Англії, а будівлю абатства було зруйновано.

Наголошується, що відкриття вирішило "недостатню частину головоломки" абатства. При цьому багато років вважалося, що на цій території навряд чи вдасться виявити щось нове.

Руїни Фаунтинського абатства є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО.