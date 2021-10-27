Стало відомо, із ким веде переговори Разумков

Відправлений у відставку з посади спікера Верховної Ради Дмитро Разумков веде переговори з доктором Євгеном Комаровським та журналістом Дмитром Гордоном для створення політичного об'єднання, яке б змогло конкурувати на виборах із командою президента Володимира Зеленського, повідомляє Сьогодні.

Про це заявив у ефірі програми "Хард із Влащенко" на телеканалі "Україна 24" екс-генпрокурор Юрій Луценко.

"Разумков на сьогоднішній день став альтернативою для електорату Зеленського. І інсайд – він веде плідні, за моїми даними, переговори з доктором Комаровським та паном Гордоном. Це тріо буде дуже серйозним магнітом для розчарованого в Зеленському електораті "слуг народу"", – сказав Луценко.

На репліку ведучої про те, що Гордон публічно відхрещувався від бажання займатися політикою, екс-генпрокурор заперечив:

"Гордон займається політикою та займатиметься політикою. Правда, як людина, яка вже стала політиком, вона вміє надавати словам різні значення".