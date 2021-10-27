Названі українські міста з найчистішим повітрям та мобільністю

Хмельницький, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський і Тетіїв стали найкращими містами в Україні за якістю повітря. А за критерієм сталої мобільності перемогли Львів, Чернігів, Івано-Франківськ, Дрогобич. Місто Дубно отримало відзнаку, повідомляє GreenPost.

Такими є результати всеукраїнського конкурсу зі сталої мобільності та якості повітря "Краще місто".

Конкурс ГО "Центр екологічних ініціатив "Екодія" запустила влітку 2021 року з двома номінаціями: "Повітря" та "Мобільність".

Для участі у конкурсі необхідно було подати заявку від міста. Далі відбувалось опитування мешканців і мешканок міст — учасників конкурсу, зокрема щодо оцінки якості громадського транспорту, ситуації з паркуванням, велосипедною інфраструктурою, зеленими зонами та моніторингом якості повітря. Організатори конкурсу отримали понад тисячу відгуків.

Система оцінювання заявок була багатовимірна. Це і відгуки громадськості, і статистичні дані — наприклад, дані щодо викидів, оцінка розподілу бюджетів, реєстрація старих автомобілів.

Члени та членкині журі оцінили кожну заявку й обговорили спірні питання. Для кожної з двох номінацій був свій склад експертного журі.

Всього організатори конкурсу отримали 33 заявки від 27 міст.

За підсумками конкурсу були визначені міста-переможці за критерієм кількості населення: до 50 тис. (лише для номінації "Повітря"), від 50 до 100 тис., від 100 до 250 тис. та понад 250 тис. населення.