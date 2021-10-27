Від піксі до маллета: стиліст показала найтрендовіші стрижки осені 2021

Захотілося змін в образі? Ви навіть зважилися на коротку стрижку? Або, може, у вас і так коротке волосся, але хочеться чогось нового, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram показала, які стрижки на коротке волосся в цьому сезоні - найтрендовіші.

Актуальні стрижки / укладання / фарбування на коротке волосся

Топові стрижки у зарубіжних зірок і блогерів:

  • Піксі,
  • маллет,
  • каре.

Від піксі до маллета: стиліст показала найтрендовіші стрижки осені 2021
фото instagram.com/faila_spb

Модифікацій у таких зачісок дуже багато - відштовхуйтеся, перш за все, від форми / будови обличчя / черепа, всієї портретної зони.

Від піксі до маллета: стиліст показала найтрендовіші стрижки осені 2021
фото instagram.com/faila_spb

Такі стрижки можуть як підкреслити вашу природну красу, так і оголити деякі особливості.

Від піксі до маллета: стиліст показала найтрендовіші стрижки осені 2021
фото instagram.com/faila_spb

Від піксі до маллета: стиліст показала найтрендовіші стрижки осені 2021
фото instagram.com/faila_spb

Від піксі до маллета: стиліст показала найтрендовіші стрижки осені 2021
фото instagram.com/faila_spb

Актуальні стрижки / укладання / фарбування на волосся середньої довжини

  1. або з чубчиком / без чубчика,
  2. або доглянуте, пряме,
  3. або недбало завите в локони,
  4. або пишно укладене - у стилі актрис з серіалу" Династія " (відгомони 80-х).
  5. Волосся може також бути зібране в тугий / недбалий кінський хвіст (високий або низький).
  6. Як і раніше, актуальні крабики або шпильки біля лиця.
  7. Ще один тренд (до речі, довгограючий) - світлі пасма біля лиця.
  8. Найвідчайдушніші перефарбовують волосся в рожевий або смарагдовий відтінки.

Від піксі до маллета: стиліст показала найтрендовіші стрижки осені 2021
фото instagram.com/faila_spb

Від піксі до маллета: стиліст показала найтрендовіші стрижки осені 2021
фото instagram.com/faila_spb
Від піксі до маллета: стиліст показала найтрендовіші стрижки осені 2021
фото instagram.com/faila_spb

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