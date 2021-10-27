Від піксі до маллета: стиліст показала найтрендовіші стрижки осені 2021
Захотілося змін в образі? Ви навіть зважилися на коротку стрижку? Або, може, у вас і так коротке волосся, але хочеться чогось нового, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.
Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram показала, які стрижки на коротке волосся в цьому сезоні - найтрендовіші.
Актуальні стрижки / укладання / фарбування на коротке волосся
Топові стрижки у зарубіжних зірок і блогерів:
- Піксі,
- маллет,
- каре.
Модифікацій у таких зачісок дуже багато - відштовхуйтеся, перш за все, від форми / будови обличчя / черепа, всієї портретної зони.
Такі стрижки можуть як підкреслити вашу природну красу, так і оголити деякі особливості.
Актуальні стрижки / укладання / фарбування на волосся середньої довжини
- або з чубчиком / без чубчика,
- або доглянуте, пряме,
- або недбало завите в локони,
- або пишно укладене - у стилі актрис з серіалу" Династія " (відгомони 80-х).
- Волосся може також бути зібране в тугий / недбалий кінський хвіст (високий або низький).
- Як і раніше, актуальні крабики або шпильки біля лиця.
- Ще один тренд (до речі, довгограючий) - світлі пасма біля лиця.
- Найвідчайдушніші перефарбовують волосся в рожевий або смарагдовий відтінки.