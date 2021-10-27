Авто у 91 рік: українець встановив незвичайний рекорд

Українець став власником машини у 91-річному віці. Це рекордний показник для вітчизняних автолюбителів, повідомляє Обозреватель.

Про це пише Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Миколаївській області на своїй сторінці у Facebook.

Це не перший віковий рекорд, зафіксований працівниками відомства. У серпні цього року своє перше посвідчення водія отримала 79-річна мешканка області на ім'я Ольга. А черговим рекордсменом став 91-річний Степан, який уперше став повноправним власником авто у солідному віці.

У серпні цього року 79-річна мешканка Миколаївської області отримала своє перше у житті посвідчення водія. Джерело: myk.hsc.gov.ua

Чоловік з талоном запису в е-чергу завітав до сервисного центру МВС аби здійснити перереєстрацію автівки на своє ім’я. Надавши всі необхідні документи, через декілька годин щасливий власник вже тримав в руках номерну табличку. Цікаво, що у минулому пан Степан був водієм 1 класу, пройшов службу ще у радянській міліції й все життя керував автомобілями. Але до цього часу всі вони були зареєстровані на інших власників. Відтепер пан Степан з гордістю тримає власні номери на авто та техпаспорт транспортного засобу.