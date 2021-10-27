Головні зміни листопада

Деяким співробітникам для того, щоб вийти на роботу, доведеться вакцинуватися, а також в Україні набирають чинності нові правила дорожнього руху. Вже у листопаді на деяких українців чекають серйозні зміни. Коли одні правила припиняють діяти, інші, навпаки, набирають чинності, повідомляє Сьогодні.

Нові дорожні знаки

З 1 листопада 2021 року в Україні набувають чинності нові правила дорожнього руху (ПДР), згідно з якими вводяться такі поняття, як "велосипедна смуга" та "велосипедний переїзд". Також вводяться нові дорожні знаки та розмітка.

Велосипедисти повинні будуть перетинати проїжджу частину велосипедним переїздом. Якщо ж його не буде – згідно з ПДР. Також у місцях, де регулюється рух, велосипедистам потрібно буде користуватися сигналами регулювальника чи світлофора.

До чорно-білої вертикальної розмітки додається нова – жовто-червона.

Пільгова розмитнення в Україні

10 листопада припиняють дію закони про спрощену процедуру розмитнення автомобілів на єврономерах. Штрафи і не тільки очікують на "євробляхерів", які не скористалися спрощеною процедурою і не розмитнили авто.

Спочатку "євробляхерам" загрожують штрафи у розмірі 8,5 тис. грн. Після того, як правоохоронці передадуть дані, Державна митна служба каратиме їх більшою сумою – 170 тис. грн за перевищення терміну ввезення авто.

Нові соціальні послуги у "Дії"

У листопаді цього року для українців стануть доступними ще три послуги в електронному сервісі "Дія". Що ще буде доступним: отримання субсидій, призначення пенсій та послуги для внутрішньо переміщених осіб.

Як заявляв міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, на порталі "Дія" з'явиться послуга для внутрішньо переміщених осіб, яким для отримання виплат потрібно кожні півроку з'являтися в держорганах і підтверджувати інформацію.

Вже у листопаді українці зможуть робити це онлайн у кілька кліків.

Відсторонення від роботи деяких працівників

З 8 листопада від роботи будуть усувати чиновників та педагогів, які не вакцинувалися від COVID-19. Відповідальними за це будуть керівники таких працівників.

Щоб виходити на роботу, вакцинуватися обов'язково повинні такі працівники: