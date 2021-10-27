СБУ виявила схрони зі зброєю поблизу лінії розмежування

СБУ виявила схрони зі зброєю та боєприпасами поблизу лінії розмежування в Луганській області, які могли облаштувати бойовики "ЛНР".

Про це йдеться в заяві﻿ Служби безпеки України.

"Зі схованки, облаштованої у лісосмузі поблизу лінії розмежування, вилучено 19 снарядів для великокаліберних гармат, загальною вагою понад 300 кг тротилу" , – заявили в спецслужбі.

В іншому схроні, який облаштували в покинутій будівлі в Станично-Луганському районі, співробітники СБУ виявили 5 бойових гранат РГД-5, 4 гранатометні постріли і майже 400 набоїв різного калібру.

Також затримали чоловіка, якого підозрюють в збуті зброї та засобів ураження.

"Зловмисник намагався налагодити підпільний канал продажу зброї і боєприпасів. Своїх клієнтів він підшукував через власні зв’язки, у тому числі серед інших кримінальників" , – відзначили в СБУ.

У затриманого вилучили 5 гранатометних пострілів ВОГ-25, обріз гвинтівки та понад 300 набоїв до вогнепальної зброї.