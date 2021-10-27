АМКУ оштрафував "змовників" торгів на 200 млн грн

Антимонопольний комітет України виніс рішення у двох справах щодо змов за участю в публічних закупівлях на загальну суму майже 300 млн грн. Порушники отримали близько 200 млн грн штрафу, повідомляє UBR.

Регулятор зазначає, що компанії та ФОП займалися постачанням продуктів харчування навчальним закладам та іншим замовникам у Полтавській, Харківській та Сумській областях.

У першій справі п'ять компаній було визнано причетними до антиконкурентних узгоджених дій за участю у публічних закупівлях протягом 2017-2019 років. Це – "Світ продуктів", ФОП Мазаратій Н.І., ФОП Севастьянова Є.С., ФОП Сергієнко В.І. та ФОП Муравйов Д.В. Їх оштрафували на загальну суму 99,8 млн грн.

"Комітет довів, що зазначені суб'єкти господарювання узгодили між собою умови участі у 60 різних тендерах, загальною вартістю понад 245 млн грн. Завдяки змові вони усунули між собою конкуренцію, що спотворило результати торгів" , - сказано у повідомленні.

У другій справі АМКУ визнав групу із шести компаній винними у змові під час проведення ще 27 публічних закупівель на загальну суму майже 50 млн грн: ФОП Мазаратій Н.І., ФОП Сергієнко В.І., "Марі Фудс", ФОП Аврахова К.Г., ФОП Ляшенко Я.А. та ФОП Муравйов Д.В. Вони отримали загалом 99,3 млн грн штрафу.

При цьому деякі ФОП уже припинили підприємницьку діяльність.