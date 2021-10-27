Названі автомобілі, що найчастіше викрадаються в Німеччині

У Німеччині за підсумками 2020 року Range Rover і BMW очолили список автомобілів, що викрадають найчастіше. Німецьким злочинцям подобаються позашляховики преміум-класу: на їх частку припадає вісім з десяти машин, що найбільше викрадаються, повідомляє РБК-Україна.

Німецька страхова Асоціація опублікувала статистику викрадень. Range Rover Velar зайняв в ній перше місце, як автомобіль, що найбільш часто викрадається в Німеччині з показником 15,5 викрадених автомобілів на 1000 застрахованих екземплярів. У першій п'ятірці також BMW X6, Kia Stinger, Range Rover і Toyota Land Cruiser.

Серед споткарів найчастіше в Німеччині викрадають Porsche 911. Якщо поглянути на статистику по брендах, то впевнено лідирує все той же Land Rover. Кожні два британських позашляховика з 1000 застрахованих викрадаються. У першій п'ятірці найпопулярніших марок у злодіїв також значаться Porsche, Mazda, Mitsubishi та Toyota.

У порівнянні з 2019 роком, кількість викрадень скоротилася з 14,2 до 10,7 тисяч автомобілів. Більшість випадків було зареєстровано в Берліні (2276 викрадених автомобілів). Сумарний збиток, нанесений злодіями у 2020 році, становить 214 мільйонів євро.

Примітно, що українська статистика автомобільних крадіжок багато в чому перегукується з німецькою. У нас за підсумками 2020 року частіше за інших викрадали Toyota, також "популярністю" користувалися Mazda, Honda, Hyundai та Kia.