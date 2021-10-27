Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції – джерела

Народна депутатка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук може очолити Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, повідомляє Лівий берег.

Цю інформацію підтвердили декілька обізнаних із ситуацією джерел.

Співрозмовники видання зазначили, що рішення призначити нинішнього главу Мінреінтеграції Олексія Резнікова міністром оборони вже ухвалено остаточно.

Очікується, що це питання у понеділок обговорять на засіданні фракції "Слуга народу", після чого про кадрові перестановки оголосять офіційно.

Раніше Верещук говорила, що на посаду міністра оборони обговорювали і її кандидатуру. Вона зазначала, що готова взяти на себе таку відповідальність, якщо її призначення міністром підтримають президент і колеги по парламенту.