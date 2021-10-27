Цукерберга та його дружину звинуватили у сексуальних домаганнях

Проти американського мільярдера, глави Facebook Марка Цукерберга та його дружини Прісцилли Чан подано судові позови щодо сексуальних домагань, дискримінації, а також затримок із зарплатою. Претензії до пари висунули двоє колишніх працівників сім'ї, повідомляє Обозреватель.

Представник подружжя Бен ЛаБолт зі свого боку стверджує: звинувачення безпідставні й заяви експрацівників підтвердити неможливо.

За даними журналістів, суд отримав позови ще 20 вересня, але поки що жодних слухань у справі не призначив.

Одним із позивачів виступила колишня співробітниця служби безпеки Міа Кінг, яка почала працювати у фірмі Limitless у 2018 році, яку найняли Цукерберг та Чан.

Вона заявила, що неодноразово зазнавала расистської та сексистської дискримінації на роботі. Зокрема, зі слів жінки-афроамериканки, її начальник Ліам Бут назвав її "гетто". Подібні висловлювання менеджер фірми Цукерберга нібито використав і щодо інших підлеглих.

У позові сказано, що Бут також неодноразово заявляв, що зачіска Кінг є "непрофесійною" і її взяли на роботу тільки через те, що вона чорношкіра жінка.

Крім того, Бут висловлював низку тез, які не стосувалися безпосередньо працівників, але "зробили робоче середовище токсичним", йдеться у позові.

В одному випадку, як стверджується, менеджер сказав, що Меган Маркл "опоганила королівський родовід".

Позов подала й інша особа, яка фігурує у документах як Джон Доу. Він стверджує, Бут мацав його під час заходу в суші-ресторані та ще раз під час відвідин маєтку Цукерберга в Монтані.

Цукерберг та Чан названі у позовах як роботодавці, які нібито допустили дискримінацію.