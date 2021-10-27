Авто з ЄС в Україну почали завозити поїздами

Українська компанія Pacobo спільно з австрійською компанією Hoedlmayr запустили пілотний потяг із німецького міста Бремерхафена в український Чоп. Потяг доставив до України нові автомобілі, повідомляє 24 Канал.

Перший поїзд Бремерхафен-Чоп привіз до України 207 нових автомобілів марки BMW. На доставку потрібно 3 дні. Це означає, що на доставку більшої кількості машин поїздом потрібно менше часу, ніж на доставку вантажівками. Це ще один альтернативний шлях доставки машин.

Організатори рейсу зазначають, що український автомобільний ринок залишається стабільним. Минулого року попит на автомобілі на вітчизняному ринку дещо знизився – на 3,2%, і становив майже 85,5 тисячі екземплярів. До початку пандемії ринок показував зростання з 2016 року.