"Дія" відмовляється видавати COVID-сертифікати: у Мінцифри розбираються

Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством охорони здоров'я та Національною службою здоров'я України (НСЗУ) допрацьовують Електронну систему охорони здоров'я (ЕСЗ), повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Найскладніший виклик зараз — це мінімізувати помилки лікарів під час занесення даних про вакцинацію, через яку ми маємо жахливу конверсію — не можемо видати сертифікат усім охочим і величезний негатив наших користувачів" , — зазначив Федоров.

За його словами, ключова проблема полягає в тому, що за законодавством помилку може виправити лише лікар, який робив вакцину та підписав запис своїм електронним підписом.

Політик повідомив, що найпоширеніші помилки — це неправильне зазначення серії та кодів вакцин, номерів вакцинації, створення записів, що дублюються, або неповні дані в електронній системі охорони здоров'я.