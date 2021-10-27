"Дія" відмовляється видавати COVID-сертифікати: у Мінцифри розбираються
Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством охорони здоров'я та Національною службою здоров'я України (НСЗУ) допрацьовують Електронну систему охорони здоров'я (ЕСЗ), повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
"Найскладніший виклик зараз — це мінімізувати помилки лікарів під час занесення даних про вакцинацію, через яку ми маємо жахливу конверсію — не можемо видати сертифікат усім охочим і величезний негатив наших користувачів", — зазначив Федоров.
За його словами, ключова проблема полягає в тому, що за законодавством помилку може виправити лише лікар, який робив вакцину та підписав запис своїм електронним підписом.
Політик повідомив, що найпоширеніші помилки — це неправильне зазначення серії та кодів вакцин, номерів вакцинації, створення записів, що дублюються, або неповні дані в електронній системі охорони здоров'я.
"Ми хочемо якнайшвидше розвантажити процес та автоматизувати внесення цих даних… Після детального аналізу ми в найближчі два тижні готуємо серію оновлень електронної системи охорони здоров'я, за результатами якої плануємо зменшити кількість негативних відповідей на 50-70%", — заявив Федоров.