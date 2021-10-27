Шкіряний жакет – мастхев осіннього гардероба: 7 стильних образів
У 1990-х роках шкіряний жакет був об’єктом бажання кожної модниці. Американська акторка Гвінет Пелтроу обирала подовжений жакет зі шкіри на всі гучні вечірки, а Різ Візерспун сяяла в ньому на червоних доріжках. З плином часу тренд такі жакети повернувся, тож тепер вони є в гардеробі кожної модниці, повідомляє 24 Канал.
Саме цієї осені ці вироби зайняли чільне місце в образах модних інфлюенсерів. І якщо раніше всі робили ставку лише на чорні жакети, то зараз мода пішла на темно-коричневі вироби.
Данська модниця Емілі Сіндлев створює total look з яскраво-оранжевим жакетом, а Белла Хадід довершує чорно-білий ансамбль карамельним виробом.
Шкіряні жакети чудово поєднуються з голубим та темно-синім денімом. Також до блейзерів ідеально підходять трендові шкіряні штани, за допомогою яких можна створити цілісний штанний костюм.
Модна блогерка Діана Мілканова одягає коричневий жакет розміру оверсайз, поєднуючи з молочним топом, чоботами та сонцезахисними окулярами з білою оправою.