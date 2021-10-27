Оборот готівки в касах банків зріс

Оборот готівки в касах українських банків зріс протягом січня-вересня 2021 року порівняно із минулорічним періодом, повідомляє Сьогодні.

За даними Нацбанку, протягом цього періоду до кас надійшло на 19,8% більше готівки, а саме – 1828,8 млрд грн.

Тоді як обсяг видачі готівки зростав повільніше, збільшення становить 14,8%, тобто 1856,9 млрд грн.

У НБУ також розповіли про три найпопулярніші касові операції з видачі готівки, це:

операції із використанням платіжних карток – 74,7%;

придбання іноземної валюти у клієнтів – 8,1%;

підкріплення операторів поштового зв’язку – 5,2%.

Основними джерелами надходжень готівки до банківських кас стали операції клієнтів з платіжними картками (33,6%), торговельна виручка (32,1%) та виручка від усіх інших видів послуг (12,4%).