Не просто геловінські гарбузи, а справжні витвори мистецтва

Наближається Геловін, і хоч в нашій країні це свято не настільки популярне, як в США та Європі, деякі українці так само старанно до нього готуються. Один із обов'язкових атрибутів Дня усіх святих – гарбузи-ліхтарики зі страхітливими або ж смішними обличчями, повідомляє 24 Канал.

Шанувальники Геловіну старанно працюють над своїми гарбузами, і часом у них виходять не просто хороші декорації, а справжні шедеври. Розваги 24 підготували добірку фото неймовірних гарбузів, творці яких поділилися ними у соцмережах. До свята ще є трішки часу, тож вони можуть подарувати чудову ідею чи просто послугувати для вас натхненням.

"Це перший гарбуз, який вирізав мій колега. У нього пішло на це 10 годин"

Фото Reddit / Sneekpreview

"Джонні Депп з гарбуза"

Фото з фейсбуку Villafane Studios

"Я вирізав собачий ліхтар"

"Правильний підхід до геловінських гарбузів"

"Не знаєш, що вирізати, – вирізай "Зоряні війни""

Фото из твитера ThePumpkinGeek

"Мій друг вирізає найкращі гарбузи. Щороку не можу дочекатися, щоб побачити, що він вигадає"

Фото Reddit / OhAces

"Один з найкрутіших гарбузів, які я бачив"

Фото Reddit / babewizard

"Мій гарбуз лякає мене "