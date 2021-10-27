Не просто геловінські гарбузи, а справжні витвори мистецтва
Наближається Геловін, і хоч в нашій країні це свято не настільки популярне, як в США та Європі, деякі українці так само старанно до нього готуються. Один із обов'язкових атрибутів Дня усіх святих – гарбузи-ліхтарики зі страхітливими або ж смішними обличчями, повідомляє 24 Канал.
Шанувальники Геловіну старанно працюють над своїми гарбузами, і часом у них виходять не просто хороші декорації, а справжні шедеври. Розваги 24 підготували добірку фото неймовірних гарбузів, творці яких поділилися ними у соцмережах. До свята ще є трішки часу, тож вони можуть подарувати чудову ідею чи просто послугувати для вас натхненням.