Столичний завод "Більшовик" продали за 1,4 млрд гривень

Фонд державного майна (ФДМ) у ході аукціону у середу продав АТ "Перший київський машинобудівний завод" (ПКМЗ, раніше – завод "Більшовик") за 1,429 млрд грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Аукціон, який тривав близько 10 хвилин, пройшов в один раунд, у ході якого учасник 3 запропонував ціну 1,409 млрд грн, а учасник 1, яким виступило ТОВ "Дженерал Коммерс", запропонував 1,429 млрд грн.

ТОВ Дженерал Комерс зареєстровано у Києві у 2018 році, статутний капітал -4,1 тис. грн. Керівник – Ігор Хижняк.