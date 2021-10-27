Небезпечні наслідки перелому шийки стегна

Перелом шийки стегна (перелом шийки стегнової кістки) – важка і небезпечна травма, яка може виникати як у літніх, так і у молодих людей, повідомляє Країна здоров'я.

За словами експерта Катерини Кругловой , часто такі травми стають причиною передчасної смерті серед літніх людей. Це пов'язано зі зменшенням рухливості.

"Здавалося б, перелом ноги, а дуже високий летальний результат. Це пов'язано з тим, що люди опиняються знерухомлені і не можуть прийти в початковий фізичний стан, організм розуміє, що, мабуть, час помирати, а далі за ланцюговою реакцією йде згасання всіх функцій людини", - пояснила фахівець.

При переломі шийки стегнової кістки ушкоджується як кістка, а й розриваються судини, і кістковий уламок (головка і частина шийки стегнової кістки), позбавлений кровопостачання, може розсмоктатися, поступово зникнути. Перелом шийки стегна у похилому віці може не зростатися взагалі.

Саме тому, лікар закликала родичів травмованих людей похилого віку не давати їм вести малорухливий спосіб життя. Круглова вважає, що їх слід залучати до домашніх обов'язків, а після одужання ще й до легкої фізичної активності.