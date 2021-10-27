Кулеба зустрінеться з Блінкеном у США

Засідання Комісії з питань стратегічного партнерства України та США відбудеться у Вашингтоні. Куди, відповідно, вирушить міністр закордонних справ Дмитро Кулеба для зустрічі із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Про це, із посиланням на заяву голови МЗС під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

"Дата визначена. Ми незабаром її анонсуємо спільно зі США. Засідання відбудеться у Вашингтоні. Відповідно, це буде мій візит до Ентоні Блінкена", – сказав Кулеба.

Він розповів, що відлетить до Штатів не один. З ним також вирушать представники різних міністерств та відомств України.