Кулеба зустрінеться з Блінкеном у США
Засідання Комісії з питань стратегічного партнерства України та США відбудеться у Вашингтоні. Куди, відповідно, вирушить міністр закордонних справ Дмитро Кулеба для зустрічі із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Про це, із посиланням на заяву голови МЗС під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.
"Дата визначена. Ми незабаром її анонсуємо спільно зі США. Засідання відбудеться у Вашингтоні. Відповідно, це буде мій візит до Ентоні Блінкена", – сказав Кулеба.
Він розповів, що відлетить до Штатів не один. З ним також вирушать представники різних міністерств та відомств України.
"Ми націлені на максимальний результат. Завершуємо опрацювання спільної оновленої Хартії стратегічного партнерства, яку нам доручили ухвалити президенти Байден та Зеленський саме на цьому засіданні", – резюмував Кулеба.