Україна почала видобувати газ із нової свердловини
За підсумками випробування нової свердловини №336 Яблунівського родовища, було отримано дебіт 365 тис. кубометрів газу на добу.
Про це повідомляє "Нафтогаз" у своєму Twitter-акаунті.
"Нескінченно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як нова свердловина дає дебіт", – пише "Нафтогаз".
Що таке дебіт свердловини?
Дебітом свердловини у газовій та нафтовій промисловості називають об’єм речовини, який виходить на поверхню за певний час з джерела видобутку.