Україна почала видобувати газ із нової свердловини

За підсумками випробування нової свердловини №336 Яблунівського родовища, було отримано дебіт 365 тис. кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє "Нафтогаз" у своєму Twitter-акаунті.

"Нескінченно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як нова свердловина дає дебіт" , – пише "Нафтогаз".

Нескінченно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як нова свердловина дає дебіт. ????За підсумками випробування нової свердловини #336 Яблунівського родовища ми отримали дебіт 365 тис. куб м на добу. pic.twitter.com/D5KrKLsl8I — Нафтогаз (@NaftogazUK) October 27, 2021

Що таке дебіт свердловини?

Дебітом свердловини у газовій та нафтовій промисловості називають об’єм речовини, який виходить на поверхню за певний час з джерела видобутку.