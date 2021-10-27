"Смерть або звільнення": Саакашвілі написав листа з ультиматумом

Колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ України Михайло Саакашвілі, який голодує у грузинській в'язниці, відмовляється від переведення до тюремної лікарні, повідомляє Грузія Online.

Про це йдеться у листі Саакашвілі, який оприлюднив його адвокат Ніка Гварамія.

"Яким би не був стан мого здоров'я, я відмовляюся від переведення в лікарню при Глданській в'язниці і волію залишатися там, де я зараз, доки цю ситуацію не завершить або моя смерть, або моє звільнення. У будь-якому випадку, я відмовляюся від мого переведення до Глданської в'язниці" , – зазначається у листі Саакашвілі.

Адвокат політика зазначає, що Саакашвілі слабкий.

"Його тіло помітно ослабло, він насилу прокидається вранці, у нього слабкість у кінцівках, суглобах, проблеми з пересуванням" , - заявив Гварамія.

За словами адвоката, єдине, що надихає Саакашвілі, — це його мотивація до неминучої перемоги.