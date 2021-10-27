Симптоми перитоніту: ранні ознаки, які не можна ігнорувати

Перитоніт - це інфекція слизової оболонки черевної порожнини. За відсутності лікування це може бути надзвичайно небезпечним або навіть смертельним. Це перші симптоми перитоніту, які не можна ігнорувати, повідомляє Країна здоров'я.

Знання ранніх ознак перитоніту може врятувати вам життя. Інфекція слизової оболонки живота може перерости в сепсис. Якщо ви помітили будь-які симптоми перитоніту, негайно зверніться за медичною допомогою.

Перитоніт неймовірно небезпечний, оскільки інфекція очеревини може викликати пошкодження життєво важливих органів, які вона покриває.

Найчастішою причиною перитоніту є бактерії, що потрапляють в кишечник через отвір в шлунково-кишковому тракті.

Найчастіше перитоніт виникає в результаті наступних станів:

1. Виразка шлунку.

2. Апендикс.

3. Проблеми з травленням, такі як хвороба Крона або дивертикуліт.

4. Хірургія панкреатиту.

5. Травма шлунка.

6. Запальні захворювання органів малого таза.

7. Цироз.

Страждаючи від будь-якого з цих станів, ви піддаєтеся більшому ризику перитоніту, але на які попереджають ознаки та ранні симптоми слід звертати увагу?

Негайно слід звернутися до лікаря, якщо у вас з'являться будь-які з наступних симптомів:

1. Раптовий біль в животі, що підсилюється при дотику або при русі.

2. Дуже висока температура.

3. Пришвидшене серцебиття.

4. Неможливість мочитися або мочитися набагато менше, ніж зазвичай.