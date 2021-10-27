Microsoft почала нав'язувати оновлення до Windows 11

Microsoft почала нав'язувати користувачам Windows 10 оновлення до нової Windows 11, повідомляє Газета.ru.

Компанія скористалася базою користувача десятої версії ОС і почала поширювати додаткове оновлення, яке містить інструменти для встановлення нової ОС.

Так, на ПК встановлюється програма для перевірки пристрою на сумісність із Windows 11.

На думку зарубіжних видань, на цьому Microsoft не зупиниться, і в майбутньому можуть з'явитися явніші заклики до оновлення до новітньої версії операційної системи.