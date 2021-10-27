"Мемна" криптовалюта оновила історичний рекорд

Мем-токен Shiba Inu оновив історичний максимум - вранці 27 жовтня його вартість досягла 0,000058 долара, а капіталізація дорівнювала 27 мільярдам доларів, за даними сервісу CoinGecko. За останню добу криптовалюта подорожчала на 30 відсотків після повідомлень про те, що її почне підтримувати програму Robinhood, повідомляє Лента.Ру.

В даний час Shiba Inu - 11 за величиною криптовалюта. Зростання ціни за тиждень склало 93 відсотки. Побивши рекорд вартості, "мемна" валюта обійшла по капіталізації кілька великих міжнародних компаній, таких як автовиробник Nissan або техногігант LG Electronics (19,9 мільярда та 19,88 мільярда доларів відповідно). На момент публікації новини вартість Shiba Inu скоригувалась і склала 0,000054 долара.

Shiba Inu почала дорожчати після того, як на сайті Change.org з'явилася петиція про включення токена до списку брокерської фірми Robinhood, яка отримала популярність завдяки відсутності комісій за транзакції. 26 жовтня головний виконавчий директор компанії Влад Теньов заявив, що "уважно" розглядає можливість додавання нових монет до продуктів фірми. На 27 жовтня петиція зібрала вже 333,37 тисячі підписів, і їх кількість щомиті збільшується.

Творці валюти із зображенням собаки сіба-іну називають свій токен «вбивцею Dogecoin». На сайті проекту зазначено, що його основною метою є обігнати з капіталізації улюблену криптовалюту мільярдера Ілона Маска. Розробники заявляють, що мають намір «розігнати» вартість Shiba Inu, як це зробили, наприклад, акціонери GameStop із спільноти Reddit.

Shiba Inu різко впала в ціні на початку тижня, коли Ілон Маск повідомив, що ця криптовалюта не входить до його інвестиційного портфеля. Мільярдер уточнив, що придбав «з цікавості» лише біткоїн, Ethereum та Dogecoin. 25 жовтня ціна токена знизилася на 15 відсотків до 0,000039 доларів.