Курс біткоїну різко впав

Курс біткоїну впав майже на 7 відсотків під час торгів у середу, 27 жовтня, повідомляє Лента.Ру.

На 11:09 за одну монету давали 58 132 долари (мінус 6,9 відсотка порівняно з відкриттям торгової сесії). На 11:30 біткоїн торгувався по 59 тисяч доларів.

20 жовтня курс біткоїну побив історичний рекорд, піднявшись майже до 66 тисяч доларів за штуку. Голова інвестиційного департаменту фонду на ринку криптоактивів ICB Fund Аарон Хомський припустив, що курс біткоїну може зрости до 100 тисяч доларів до кінця року через зростання інфляції в усьому світі.