У Кремлі відреагували на заяву Зеленського щодо повернення Криму

У президента Росії Володимира Путіна відреагували на вчорашню заяву президента України Володимира Зеленського про те, що окупований Крим з часом повернеться. Цю заяву розцінили як "територіальні претензії", пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Безумовно, заява про повернення Криму в даний час є нічим іншим, як заявою про територіальні претензії до Російської Федерації. Подібні заяви можуть мати негативні наслідки. Що стосується "скіфського золота", то належить проаналізувати судові перспективи і виконати юридичні процедури, які можливі для продовження процесу" , - зазначив він.

Нагадаємо, вчора Україна здобула чергову перемогу на суді по "скіфському золоту", а Зеленський заявив, що спочатку українська сторона поверне ці музейні колекції, а потім і сам окупований Крим.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба теж заявив, що Київ поверне собі півострів і його населення.