Bugatti завершує виробництво Chiron

Bugatti оголосила про завершення виробництва Chiron, що вперше дебютував у березні 2016 року. Тираж найшвидшого у світі гіперкара обмежений 500 одиницями, повідомляє Автоцентр.

Як стало відомо, автовиробнику залишилося виготовити близько 40 машин, після чого життєвий цикл моделі завершиться.

Перші поставки клієнтам розпочалися у 2017 році. Рису в 300 одиниць компанія залишила за чотири роки після початку виробництва моделі на заводі в Мольсаймі. Зараз Bugatti збирає останні екземпляри моделі.

Цікаво те, що їх вирішили зробити особливими, випустивши нові модифікації – Pur Sport та Super Sport. Останній укомплектують 8,0-літровим двигуном W16 з двома парами турбокомпресорів. Віддача агрегату складе 1600 к.с. проти 1500 к.с. у звичайній версії. У пару такому двигуну передбачена семиступінчаста роботизована коробка передач. Максимальна швидкість гіперкара примусово обмежена електронікою на позначці 440 км/год.

Зовні фінальна версія відрізнятиметься особливими аеродинамічними елементами на кузові. Наприклад, іншим дифузором та подовженою на 25 см кормою. Крім того, такого Широна покладено кастомні колісні диски з шинами, здатними витримувати граничні швидкості до 500 км/год.

Вартість фінальних версій гіперкара Bugatti Chiron вже відома. Цінник стартуватиме від 3,7 мільйона доларів.