Експерт розповів, як правильно заряджати смартфон

Офіційна сторінка Xiaomi у Facebook опублікувала відео, в якому інженер компанії розвінчав три міфи про зарядку смартфона, повідомляє Російська газета.

За його словами, смартфон не потрібно, всупереч уявленням, що склалися, розряджати до нуля при першому використанні.

"Сучасні девайси не потребують калібрування батареї, - заявив експерт. - Девайсом можна користуватися прямо з коробки як завжди".

Також інженер зазначив, що швидка зарядка не шкодить батареї смартфона.

"Нічого з того, що передбачено комплектацією вашого смартфона, не може йому нашкодити. Головна умова - оригінальність та справність зарядного пристрою", - розповів він .

У сучасних смартфонах є контролери, які регулюють потужність вхідного заряду, тому не варто переживати, що зарядний пристрій виявиться надто потужним, наголосив експерт. Крім того, за його словами, "швидка зарядка не дорівнює швидкій розрядці".