Тести на COVID-19 удень точніше, ніж уночі – дослідження

Учені Університету Вандербільта (США) встановили, що точність тесту на COVID-19 залежить від часу доби, коли він був зроблений, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вони виявили, що ймовірність отримання точного позитивного результату тесту у людей вдвічі вища, якщо вони тестувалися в середині дня, порівняно з тестуванням уночі", – йдеться у повідомленні університету.

Отримані дані підтверджують гіпотезу про те, що коронавірус діє в організмі по-різному, залежно від природного циркадного ритму: вдень інфіковані клітини виділяють вірусні частки активніше, а після 8 години вечора вірусне навантаження зменшується.

"Проходження тесту на COVID-19 в оптимальну пору доби підвищує чутливість тесту і допоможе нам бути точними в діагностиці людей, які можуть бути інфіковані, але чиє захворювання протікають безсимптомно", - зазначає професор біологічних наук Університету Вандербільта Карл Джонсон.

Крім того, якщо пацієнти звертаються за медичною допомогою у середині дня, на піку виділення вірусу, це може відіграти певну роль у збільшенні поширення вірусу в лікарнях та загалом у співтоваристві.