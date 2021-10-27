В Україні може з'явитися військова поліція
В Офісі генпрокурора 26 жовтня під головуванням Ірини Венедиктової відбулася спільна нарада керівників правоохоронних та інших державних органів з питань протидії кримінальним правопорушенням у сфері незаконного обігу зброї, бойових припасів та вибухових речовин, наркотичних засобів, психотропних аналогів чи прекурсорів, а також торгівлі людьми, повідомляє Вести.
У ході наради Венедиктова зазначила, що все ще невирішеним залишається питання забезпечення на загальнодержавному рівні єдиного обліку наявної, втраченої та оголошеної у розшук вогнепальної зброї.
В умовах збройної агресії проти України з боку Російської Федерації, за її словами,
"виняткове значення набуває створення та функціонування системи військової юстиції, відповідальної за забезпечення законності та правопорядку, захист прав людини у військовій та оборонній сфері" .
"У систему військової юстиції, серед інших входить і військова поліція, яка здійснювала б оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове розслідування військових злочинів, у тому числі щодо незаконного поводження зі зброєю. І питання законодавчого врегулювання її функціонування в Україні потребує належного вивчення" , - Заявила генпрокурор.