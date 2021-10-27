У новому "Людині-мурасі" з'явиться легендарний актор

Голлівудський актор Білл Мюррей приєднається до кіновсесвіту Marvel і зніметься в продовженні фільму "Людина-мураха і Оса", повідомляє УНІАН.

Актор визнав, що поява в кіновсесвіті Marvel було для нього в новинку, додавши, що приєднатися до фільму "Людина-мураха і Оса: Квантоманія" його вмовив режисер Пейтон Рід.

"Дехто дуже здивувався тому, що я обрав такий проект. Але для мене все було гранично ясно: я познайомився з режисером, і він мені дуже сподобався. Він був кумедним, скромним - все, що можна хотіти від режисера" , - констатував Мюррей.

Водночас, за словами актора, він не зацікавлений в кіноадаптаціях коміксів, тому на появу його в черговій частині франшизи не варто.

"Скажімо так: режисер - хороший хлопець, і тепер я дізнався, що означає знімати фільм Marvel. Але я не думаю, що цей досвід знадобиться мені ще раз" , - констатував Білл Мюррей.

Варто зазначити, що прем'єра стрічки запланована на липень 2023 року.