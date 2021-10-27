Сандра Буллок у трейлері драми "Непрощена"

У мережі з’явився трейлер драматичної історії із Сандрою Буллок та Віолою Девіс "Непрощена" (The Unforgivable). Це повнометражний римейк на британський однойменний мінісеріал 2009 року, який продюсує акторка Сандра Буллок. Прем’єру стрічки слід чекати 10 грудня 2021 року, повідомляє 24 Канал.

Глядачі враженні не тільки образом Буллок у фільмі, а й цікавим акторським складом, зокрема роллю Віоли Девіс. Шанувальники вважають, що фільм може заслуговувати Оскара.

Чим вразив трейлер драми "Непрощена"

У ролику нам показали, як головна героїня Руф Слейтер (Сандра Буллок) звільнилася із в’язниці, відсидівши 20 років за вбивство полісмена. Про причини такого вчинку судити з трейлеру ми не можемо, але за офіційним синопсисом це ніби-то пов’язано з тим, що жінка намагалася захистити свою молодшу сестру. Зараз вона уже доросла і зустріч із колишньою засудженою організувати вкрай складно. Цьому перешкоджають прийомні батьки та чиновники. Крім того, Руф переживає не найкращий час: складно знайти роботу, житло, а ще життя ускладнює постійні погрози через телефон.

"Непрощена" 2021: дивіться трейлер

Акторський склад

Окрім Сандри Буллок та Віоли Девіс у фільму зіграють:

Джон Бернтал,

Вінсент Д'Онофріо.

Ще цікаво, що актриса Буллок бере участь у проєкті не лише як акторка, а й виступає продюсером стрічки. На роль Руф Слейтер також претендувала й голлівудська актриса Анджеліна Джолі.