Яловичина рекордно подорожчала: виробництво скоротилося

Ціни на яловичину в Україні б'ють рекорди 2021 року. Це пов'язано зі значним зниженням виробництва – за роки незалежності України поголів'я великої рогатої худоби скоротилося на 88%, а з початку року – на 6,7%, повідомляє UBR.

В Українському клубі аграрного бізнесу заявили, що станом на 1 жовтня в країні налічується 3,1 млн голів (у тому числі 1,6 млн корів).

"Кількість поголів'я в Україні демонструє скорочення протягом багатьох років, що ставить під питання функціонування галузі в майбутньому", - сказано в повідомленні.

Середня вартість яловичини в Україні станом на 23 жовтня:

гуляш – 230,28 грн/кг (+40% від початку 2021 року);

ребра – 140,48 грн/кг (+48%);

вирізка із яловичини – 255 грн/кг (+28%).

Примітно, що у структурі споживання м'яса українцями (в середньому 53,8 кг на рік) яловичина займає лише 15%. Експерти прогнозують подальше зниження цієї частки.

Водночас експорт яловичини становить 11,15 тис. т за підсумками січня-вересня 2021 року. Головні покупці українського м'яса – Китай, Білорусь та Казахстан. Імпорт за аналогічний період досягає 10,7 тис. т – переважно з Австрії, США та Литви.