Україна дала Молдові газ у борг

Україна надала в борг природний газ для балансування газотранспортної системи Молдови. Республіка зможе використовувати надані ресурси до 31 жовтня 2021 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як наголошується в публікації ТОВ "Молдоватрансгаз", Румунія також надала свою підтримку, надавши істотну допомогу в обслуговуванні системи передачі природного газу.

У компанії заявили, що цей борг буде повернуто, коли в Республіці Молдова буде необхідна кількість газу для забезпечення безперервної передачі і обсяги для внутрішнього споживання.

"Компанія ТОВ "Молдоватрансгаз" глибоко вдячна за участь, щедрість і підтримку з боку України та Румунії" , - зазначили в компанії.

Раніше повідомлялося, що Молдова запросила допомогу в поставках газу. Як заявив секретар РНБО України Олексій Данилов, газ Молдові буде поставлятися не за гроші, а наданий на певний період з умовою, що Кишинів пізніше його поверне.