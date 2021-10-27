Lamborghini припиняє випуск Aventador
Марка розпродала всі автомобілі «прощальної» версії, повідомляє Автоцентр.
Після Bugatti про завершення виробництва однієї зі своїх моделей оголосила ще одна італійська марка. Lamborghini припиняє випуск суперкара Aventador, щоб зосередитись на відродженому Countach. Марка розпродала всі автомобілі «прощальної» версії LP 780-4 Ultimae і зупинила прийом замовлень. Останні екземпляри зберуть до кінця 2021 року.
На конвеєрі Lamborghini Aventador протримався десять років. Вперше його представили у 2011 році. Тоді він змінив "на посаді" іншу не менш популярну модель Murcielago. За всі роки виробництва Lamborghini вдалося продати 10 тисяч Авентадор.
Суперкар укомплектований 6,5-літровим двигуном V12, що видає 700 або 780 к.с. Залежно від версії. Вся потужність агрегату передається на обидві осі через семиступінчасту роботизовану коробку з двома зчепленнями.
Прощальну версію LP 780-4 Ultimae Ламборджіні представила влітку нинішнього року. Наклад спеціальне видання обмежили 600 одиницями. Автомобіль комплектувався 780-сильним атмосферним мотором.