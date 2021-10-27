Lamborghini припиняє випуск Aventador

Марка розпродала всі автомобілі «прощальної» версії, повідомляє Автоцентр.

Після Bugatti﻿ про завершення виробництва однієї зі своїх моделей оголосила ще одна італійська марка. Lamborghini припиняє випуск суперкара Aventador, щоб зосередитись на відродженому Countach. Марка розпродала всі автомобілі «прощальної» версії LP 780-4 Ultimae і зупинила прийом замовлень. Останні екземпляри зберуть до кінця 2021 року.

На конвеєрі Lamborghini Aventador протримався десять років. Вперше його представили у 2011 році. Тоді він змінив "на посаді" іншу не менш популярну модель Murcielago. За всі роки виробництва Lamborghini вдалося продати 10 тисяч Авентадор.

Суперкар укомплектований 6,5-літровим двигуном V12, що видає 700 або 780 к.с. Залежно від версії. Вся потужність агрегату передається на обидві осі через семиступінчасту роботизовану коробку з двома зчепленнями.

Прощальну версію LP 780-4 Ultimae Ламборджіні представила влітку нинішнього року. Наклад спеціальне видання обмежили 600 одиницями. Автомобіль комплектувався 780-сильним атмосферним мотором.