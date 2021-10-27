FIAT представила сімейство легких комерційних моделей

Італійська компанія FIAT, що входить до складу мультибрендового концерну Stellantis, представила нове покоління своїх середньорозмірних комерційних машин, повідомляє Обозреватель.

Автомобілі отримали різні імена – пасажирську версію назвали Ulysse, а вантажну – Professional Scudo.

Від своїх "родичів" новинки відрізняються іншою світлотехнікою, облицюванням радіатора та фірмовим декором. Крім того, у процесі оновлення змінили позначення моделей. Відтепер пасажирська модифікація іменуватиметься Ulysse на честь однойменного мінівена, що випускався компанією FIAT з 1994 по 2002 роки. А ось фургони та вантажно-пасажирський версії відтепер до імені Scudo отримають приставку Professional.

Відтепер пасажирська модифікація іменуватиметься Ulysse на честь однойменного мінівена, що випускався компанією FIAT з 1994 по 2002 роки. Джерело: Stellantis

Обидві новинки будуть доступні як у версіях з ДВС, так і повністю електричному виконанні. Зокрема, дизельні модифікації працюватимуть у парі з механічною чи автоматичною коробкою передач. Professional Scudo буде представлений у трьох конфігураціях – фургон, комбі та шасі з кабіною та платформою для встановлення спеціалізованих надбудов. Автомобілі використовують модульну платформу EMP2, яка застосовується на аналогічних моделях інших брендів концерну Stellantis.

Professional Scudo буде представлений у трьох конфігураціях – фургон, комбі та шасі з кабіноб та платформою для встановлення спеціалізованих надбудов. Джерело: Stellantis

Замовлення Fiat Professional Scudo почнуть приймати найближчим часом, а Ulysse буде доступний в першому кварталі 2022 року.