Гордона депортували з Грузії: хотів узяти інтерв'ю у Саакашвілі

Українського журналіста Дмитра Гордона не пустили до Грузії, повідомляє Вести.

За словами журналіста, вранці 27 жовтня він прилетів до Тбілісі з Києва, але так і не отримав дозволу на в'їзд до країни.

"Годину тому прилетів до Тбілісі й весь цей час чекав на паспортному контролі штамп у паспорті. Щойно мені офіційно оголосили, що в'їзд до Грузії мені заборонено. Причин не назвали. Однозначно пов'язую це з тим, що напередодні МЗС України звернулося до МЗС Грузії з проханням організувати моє відвідування у в'язниці Руставі [колишнього президента Грузії, голови Виконавчого комітету реформ України] Михайла Саакашвілі", – написав Дмитро Гордон.

Журналіст назвав подію "міжнародним скандалом і ганьбою для грузинської влади" . Гордон повернеться до Києва тим же літаком, на якому прилетів до Тбілісі.

Зазначається, що український журналіст неодноразово робив заяви на підтримку Саакашвілі, який перебуває під арештом у Грузії з початку жовтня.