Валютний ринок середи: хід торгів

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку різко зросла пропозиція валюти, і Національному банку знову довелося втручатися.

На початку торгів регулятор купив 5 млн доларів за ціною 26,38 гривень, а в районі 11:30, коли особливо активізувалися продавці, і котирування опустилися до 26,355 гривень на купівлі та 26,365 гривень на продажу, Нацбанк вийшов ще раз. На цей раз він встановив ордер на покупку на рівні 26,35 гривень. За інформацією порталу "Курс України", за такою ціною регулятор готовий купити до 50 млн доларів. Але, як і вчора, схоже, що самого факту втручання виявилося достатньо. Котирування припинили зниження і знову пішли вгору.

Курс готівкового долара в оптових обмінниках Києва до обіду знизився на 4 копійки. Вранці «американця» продавали по 26,47-26,48 гривні, потім цінник опустили до 26,43-26,44 гривні. Після того, як Нацбанк повторно вийшов із покупкою, оптовики спробували підняти цінник вище, але дорожче за 26,45 покупці долар брати відмовилися.

Євро на FOREX сьогодні здійснює різкі коливання між відмітками 1,1583 та 1,1612 долара: за півдня він уже втретє змінює напрямок руху. На ринку триває закриття старих позицій перед завтрашнім засіданням Європейського центробанку, на якому вирішуватиметься питання облікової ставки. Готівковий євро в першій половині дня подешевшав на 5 копійок: зранку його продавали по 30,63-30,65 копійок, а до обіду готові були віддавати по 30,58-30,60 гривень. Попит на готівкову європейську валюту невисокий.

Російський рубль у першій половині дня подешевшав на рубль - з 69,40 до 70,40 рублів за долар - після того, як ціни на нафту впали майже на 1,5 долара за барель. Готівковий рубль у столиці продовжує зростати у ціні: сьогодні його продають уже по 3,77-3,80 гривень за 10 рублів.